2021/08/12 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني تمهيد : إنَّ الكفاح الثوري التحرري والديمقراطي العربي لن يكون مجدياً، إلا إذا كان كفاح مواطنين حُرِّرَت إرادتهم وعقولهم ، ونَضَجَ وعيهم بالظلم الوطني والطبقي ، لكي يقوموا بدورهم النضالي المطلوب في مسيرة النضال التحرري الوطني ، كما في مسيرة النضال الطبقي ضد أنظمة التخلف والاستغلال والتبعية . ففي هذه اللحظة الفارقة غير المسبوقة من حيث انحطاطها في تاريخنا العربي القديم والحديث والمعاصر ، ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حول مفهوم التحرر الوطني .. وتطبيقاته على الوضع العربي الراهن - غازي الصوراني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حول مفهوم التحرر الوطني .. وتطبيقاته على الوضع العربي الراهن - غازي الصوراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).