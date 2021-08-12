بينها السعودية ومصر.. مشروع قرار بالكونغرس لإدانة اعتقال النساء سياسيًا في 10 دول

2021/08/12 | 08:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن تقديم مشروع قرار لإدانة اعتقال النساء سياسيًا والمطالبة بالإفراج الفوري عن السجينات السياسيات.

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