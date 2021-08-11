العصائب في أول تعليق على حادثة 'الرايات الحسينية' في العامرية

2021/08/12 | 09:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد النائب عن كتلة صادقون النيابية، نعيم العبودي، الخميس، رفع الرايات الحسينية من أحد شوارع العامرية في العاصمة بغداد، تجاوزا "للخطوط الحمراء".

وقال العبودي في تغريدة على منصة "تويتر"، (12 آب 2021)، إن "ماقام به البعض في أحد شوارع العامرية بحق الرايات الحسينية يعد تجاوزا للخطوط الحمراء".

وأضاف العبودي في تغريدته، "الشعائر الحسينية كانت وستبقى جزءا من وجدان العراقيين بكل أطيافهم، وهي مناسبة جامعة للسنة والشيعة، وعلى الحكومة أن تتخذ إجراءات صارمة بحق من يمس بها لأنه يعبث بأمن العراق وسلمه الأهلي".

ماقام به البعض في أحد شوارع العامرية بحق الرايات الحسينية يعد تجاوزًا للخطوط الحمراء.فالشعائر الحسينية كانت وستبقى جزءًا من وجدان العراقيين بكلّ أطيافهم، وهي مناسبة جامعة للسنة والشيعة، وعلى الحكومة أن تتخذ إجراءات صارمة بحقّ من يمسّ بها لأنه يعبث بأمن العراق وسلمه الأهليّ.

— نعيم العبودي (@Drnaeemyasir) August 11, 2021

وأمس الاربعاء، تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا، جاء فيه انه "قوة امنية تزيل رايات الامام الحسين في منطقة العامرية بأمر السياسي العراقي، حيدر الملا".

بدوره، نفى حيدر الملا، أمس الاربعاء، منعه تعليق "رايات ابا عبدالله الحسين" او ازالتها ووضع صوره مكانها.

وقال الملا في تسجيل مصور حصل NRT على نسخة منه اليوم، (11 اب 2021)، انه "مع الاسف ان يصل التسقيط السياسي إلى هذه الدرجة بان حيدر الملا يرفع رايات ابا عبدالله الحسين عليه السلام ليضع صورته لو يمنع تعليق مثل هكذا صور، لا يوجد مثل هذا الشيء".

وأضاف، "هناك من يحاول ان يصطاد بالماء العكر، ان الشعائر الدينية محترمة، والشعائر الحسينية محترمة، وكل سنة نقول ان الحسين للانسانية، وليس للمكون الشيعي فقط".

وتابع، "هناك اطراف ارادت ان تصطاد بالماء العكر تسوق الان عبر مواقع الكترونية من ان حيدر ضد الشعائر الحسينية يخسؤون ان هذه القضية لا صحة لها، وان مسلسل التسقيط مستمر، والا بس الانتخابات التي تجعل الدين والمذهب وال البيت الذين كرمهم الله برفع الرجس عنهم بهذه الطريقة".

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