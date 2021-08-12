العراق الاول عربياً بعدد إصابات ووفيات كورونا

2021/08/12 | 10:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زال فيروس كورونا المستجد يتفشى في مختلف أرجاء العالم على الرغم من حملات التطعيم والتلقيح ضد الفيروس المسبب لوباء كوفيد-19.فقد أظهرت آخر الإحصائيات ذات العلاقة بأن إجمالي عدد المصابين بالفيروس، في أكثر من 210 دول ومناطق في العالم … Readmore

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