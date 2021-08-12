2021/08/12 | 10:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز” أسعار صرف الدولار والمعادن الثمينة في التعاملات اليومية داخل الاسواق المحلية ليوم الخميس، (12 آب 2021) بحسب رصد مختصين.بغداد – بورصة الكفاح 147,950 ….السعر في اغلب صيرفات بغداد شراء 147,500 بيع 148,250 ——————————— اربيل – بورصة 148,100 ——————————— البصرة -بورصة 148,100 0 Facebook 0 Twitter 0 Facebook-messenger 0 Viber […]

ظهرت المقالة سعر صرف الدينار أمام الدولار في بغداد وعدد من المحافظات أولاً على الايام نيوز.

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