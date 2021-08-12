2021/08/12 | 10:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال حرائق الغابات في الجزائر تحصد أرواح العشرات في جميع أنحاء البلاد.وبحسب الخدمة الصحفية الجزائرية، سجلت البلاد 103 حرائق في 17 ولاية منذ يوم الاثنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزائر تكافح النيران.. وعلماء يحذرون من تحول منطقة البحر المتوسط إلى بؤرة حرائق غابات) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجزائر تكافح النيران.. وعلماء يحذرون من تحول منطقة البحر المتوسط إلى بؤرة حرائق غابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).