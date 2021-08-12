تفجير أبراج الكهرباء يصل إلى كربلاء!

2021/08/12 | 10:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء اليوم الخميس تعرض خطوط نقل الطاقة الكهربائية الى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر برجين لنقل الطاقة في محافظة كربلاء.

وقالت الوزارة انه “تضمنت الهجمه الارهابية التي حصلت فجر هذا اليوم عند تمام الساعة الرابعة فجراً استهداف البرجين المرقمين ( ٥٠-٥١ ) لخطي ( مسيب – شمال كربلاء ) و ( مسيب – شرق كربلاء ) مما ادى الى سقوط البرجين المذكورين وخروج خطوط نقل الطاقة عن الخدمة”.

وتابعت: “لقد كررت الوزارة عبر بياناتها وتصريحاتها ان ما تمر به خرج من طور الظروف الاستثنائية الطارئة و تحول الى حرب معلنة ضدها بكافة تفصيلاتها وهجماتها النوعية، وان المواطن سيستمر بدفع الاثمان الباهظه لتلك الحرب خاصة وسط وضع جائحة كورونا وحرارة موسم الصيف اللاهب”.

واشارت الى انه “وجب على الجهات المختصة اتخاذ التدابير والاجراءات القصوى لحل هذا الوضع الشائك، وفي الوقت الذي استنفذت وزارة الكهرباء فيه اغلب امكانياتها المادية و مواردها البشرية فهي ستستمر بتقديم كل ما تملك خدمة للوطن ولن يثنينا الارهاب عن اداء الواجب المقدس”.

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