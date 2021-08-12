السلطات الفرنسية تنقذ أكثر من مئة مهاجر كانوا يحاولون عبور المانش الى بريطانيا

2021/08/12 | 10:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقذت السلطات الفرنسية الأربعاء أكثر من مئة مهاجر كانوا يحاولون عبور بحر المانش بواسطة أربعة قوارب للوصول الى بريطانيا، قبل أن تواجه قواربهم مشاكل منعتها من الابحار.وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت الاسبوع الماضي أن ما لا يقل عن 482 … Readmore

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