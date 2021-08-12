تسجيل أعلى درجة حرارة بتاريخ أوروبا في جزيرة إيطالية

2021/08/12 | 10:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أعلى درجة حرارة بتاريخ أوروبا في إيطاليا خلال موجة الحر التي اجتاحت البلاد، وبلغت 48.8 درجة مئوية، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

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