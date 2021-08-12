التعليم تحدد موعد لإطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بإجراءات انتقال الطلبة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن توقيت وضوابط انتقال الطلبة للسنة الدراسية 2022/2021.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان إنه “تم تحديد يوم الأحد المقبل الموافق 15 من آب الحالي موعدا لإطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بإجراءات انتقال الطلبة للدراستين الصباحية والمسائية في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية للسنة الدراسية 2022/2021”.وأضاف، أن “آلية التقديم للطلبة الراغبين بالانتقال تكون من خلال مراجعة الكلية أو المعهد المقبول فيها للحصول على الرقم السري الخاص بتفعيل الاستمارة الإلكترونية في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط التي تتيح للطالب التقديم الى ما لا يزيد عن خمسة خيارات”.وأكد أن “التقديم يستمر الى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الموافق 2021/10/3”.وحددت الوزارة الرابط ادناه للاطلاع على الضوابط:
http://mohesr.gov.iq/ar/ministry_uploads/2021/08/ضوابط-انتقال-الطلبة-للسنة-الدراسية-2021-2022.pdf
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