2021/08/12 | 10:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويقول النازحون مؤخراً إنهم أُجلوا نتيجة نزاع عائلي بين وزير في الحكومة، وهو من القرية، وشقيقه، الذي كان تزوج امرأة من القرية لها صلات سابقة مزعومة بعضو في داعش.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيومن رايتس ووتش تتهم الحكومة العراقية بتهجير عشرات العوائل من بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيومن رايتس ووتش تتهم الحكومة العراقية بتهجير عشرات العوائل من بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).