الكهرباء: استهداف المنظومة الوطنية يمتد جنوباً ويصل إلى كربلاء (صور)

2021/08/12 | 10:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الكهرباء، الخميس، عن توسع الهجمات الارهابية ضد المنظومة الوطنية في استهداف جديد لابراج الطاقة في كربلاء.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (12 اب 2021)، ان "خطوط نقل الطاقة الكهربائية تعرضت هذا اليوم الموافق الثاني عشر من اب ٢٠٢١، الى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر برجين لنقل الطاقة في محافظة كربلاء".

واضاف البيان ان "الهجمة الارهابية التي حصلت فجر هذا اليوم عند تمام الساعة الرابعة فجراً تضمنت استهداف البرجين المرقمين ( ٥٠-٥١ ) لخطي ( مسيب - شمال كربلاء ) و ( مسيب - شرق كربلاء ) مما ادى الى سقوط البرجين المذكورين وخروج خطوط نقل الطاقة عن الخدمة".

وتابع البيان "لقد كررت الوزارة عبر بياناتها وتصريحاتها ان ما تمر به خرج من طور الظروف الاستثنائية الطارئة و تحول الى حرب معلنة ضدها بكافة تفصيلاتها وهجماتها النوعية".

اشار الى ان "المواطن سيستمر بدفع الاثمان الباهظه لتلك الحرب خاصة وسط وضع جائحة كورونا وحرارة موسم الصيف اللاهب لذلك وجب على الجهات المختصة اتخاذ التدابير والاجراءات القصوى لحل هذا الوضع الشائك، وفي الوقت الذي استنفذت وزارة الكهرباء فيه اغلب امكانياتها المادية و مواردها البشرية فهي ستستمر بتقديم كل ما تملك خدمة للوطن ولن يثنينا الارهاب عن اداء الواجب المقدس".

وأعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، الخميس، عن توقف الخط الناقل توليد - سامراء جنوب تكريت جهد ١٣٢ك.ف نتيجة تعرضه الى عمل تخريبي في محافظة صلاح الدين.

وذكر إعلام الشركة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، انه "بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٢ فجرا حدث توقف على خط توليد سامراء - جنوب تكريت جهد ١٣٢ك.ف نتيجة تعرضه الى عمل تخريبي جبان من خلال تفجير عبوة ناسفة أدت الى سقوط البرج المرقم (٦٨) وتضرر البرج المرقم (٦٧) وحدوث تقطع في الاسلاك بين منطقتي العباسية ومكيشيفة في محافظة صلاح الدين ، مما ادى الى خروج الخط عن الخدمة".

واضاف البيان ان "كوادر الشركة قد عملت على نفس الخط وانجزت اعمال نصب البرج المرقم (٥٤) من خلال عمل متواصل استمر وتم استهدافه وخرج عن الخدمة مرة اخرى خلال أسبوع واحد".

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