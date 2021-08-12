المرور تحدد ثلاثة أسباب لمنع سير الدراجات النارية في الطرق السريعة

2021/08/12 | 10:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلاميحددت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، ثلاثة أسباب وراء منع سير الدراجات النارية في الطرق السريعة، فيما أكدت أن إنجاز معاملة اللوحات يتم في غضون 3 ساعات. وقال مدير إعلام وعلاقات المرور العميد حيدر كريم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العجلات التي لا تحمل لوحات يتم حجزها لحين اكمال المعاملة". وأضاف، أن "لوحات التسجيل متوفرة في جميع مواقع مديرية المرور"، لافتا الى أن "انجاز معاملة اللوحات المرورية يتم خلال ساعتين او ثلاث من ذات يوم المراجعة، ولا توجد امور تعجيزية في انجاز المعاملات". وبشأن منع سير الدراجات في الطرق السريعة أكد كريم أن "بيان رقم 2 لسنة 2021 نص على منع سير الدراجات بأنواعها سواء كانت بعجلتين او بثلاث، المسجلة أو غير المسجلة في الطرق السريعة". وعزا كريم ذلك الى كثرة الحوادث، والاعمال الإرهابية، والمضايقات في السير"، موضحا أن "غرامة الـ 100 ألف مطبقة من تاريخ اصدار البيان".وذكرت مديرية المرور العامة، في وقت سابق إنه استناداً لأحكام المادة ٤٧/ثانياً/ب/ من قانون المرور رقم(٨) لسنة ٢٠١٩ تقرر منع قيادة كافة الدراجات النارية ذات العجلتين وذات الثلاث عجلات (التك تك والستوتة بأنها) المسجلة وغير المسجلة في دوائر المرور على الطرقات السريعة لمخاطرها واستغلالها في العمليات الارهابية والجنائية.

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