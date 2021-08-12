استهداف جديد يطال ابراج الطاقة جنوبي العراق

2021/08/12 | 10:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء، الخميس، عن تعرض خطوط نقل الطاقة الكهربائية الى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر برجين لنقل الطاقة في محافظة كربلاء.

وبحسب بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (12 اب 2021)، فقد "تضمنت الهجمه الارهابية التي حصلت فجر هذا اليوم عند تمام الساعة الرابعة فجراً استهداف البرجين المرقمين ( ٥٠-٥١ ) لخطي ( مسيب - شمال كربلاء ) و ( مسيب - شرق كربلاء ) مما ادى الى سقوط البرجين المذكورين وخروج خطوط نقل الطاقة عن الخدمة".

واضاف البيان ان "ما تمر به وزارة الكهرباء خرج من طور الظروف الاستثنائية الطارئة و تحول الى حرب معلنة ضدها بكافة تفصيلاتها وهجماتها النوعية، وان المواطن سيستمر بدفع الاثمان الباهظه لتلك الحرب خاصة وسط وضع جائحة كورونا وحرارة موسم الصيف اللاهب".

وشددت على "ضرورة اتخاذ الجهات المختصة التدابير والاجراءات القصوى لحل هذا الوضع الشائك، وفي الوقت الذي استنفذت وزارة الكهرباء فيه اغلب امكانياتها المادية و مواردها البشرية فهي ستستمر بتقديم كل ما تملك خدمة للوطن ولن يثنينا الارهاب عن اداء الواجب المقدس".

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