2021/08/12 | 10:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أصدر صندوق النقد العربي العدد الثالث عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية، استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وبيانات البورصات العربية.

واوضحت النشرة التي تابعتها "الاقتصاد نيوز"، أن "مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر تموز الماضي مرتفعاً بنحو 0.05 %، مقارنة بشهر حزيران 2021، ليصل إلى نحو 469.58 نقطة".

وسجلت مؤشرات أداء بورصات العراق وتونس والبحرين والسعودية ودمشق وقطر ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من واحد بالمئة، أما على مستوى قيمة التداولات، سجلت بورصات كل من مسقط والبحرين ودمشق والعراق أعلى نسب انخفاض في قيمة التداولات خلال الشهر الماضي بنسب تراوحت بين 52.74 و93.51%.

وبلغ حجم التداول في البورصات العربية تراجعاً بنسبة 79.2%، اذ شهدت جميع البورصات العربية انخفاضاً في حجم تداولاتها، تصدرتها بورصتا العراق ودمشق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع مؤشر سوق العراق الماليَّة عربياً) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع مؤشر سوق العراق الماليَّة عربياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).