حرب تفجيرات ابراج الطاقة الكهربائية تصل كربلاء

2021/08/12 | 10:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس،

تعرض خطوط نقل الطاقة الكهربائية إلى

عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة ادت الى

تضرر برجين لنقل الطاقة في محافظة

كربلاء .

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته وكالة

نون الخبرية،

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