نوري المالكي : أمس: الطبقة السياسية فشلت فشلاً ذريعا ، وأنا منهم .. ، واليوم: عائدون للحكم !!! - كاظم حبيب

2021/08/12 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب من يتابع مسيرة العملية السياسية المشوهة والفاسدة الجارية في العراق، يرى العجب العجاب ، يرى سقوط أخلاقي كامل لا مثيل له للطبقة السياسية الحاكمة .



فقبل سنوات ، وبعد إسقاط حكومة نوري المالكي تحت عبء ارتكابها أفحش الأخطاء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والبيئية وأكثرها فشلاً وخيبة ، وبعد الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب العراقي وبحق أتباع دياناته ومذاهبة واتجاهاته الفكرية الديمقراطية ، وبعد ا ......





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