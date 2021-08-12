ارتكب جريمته قبل 15 عاماً.. إجرام بغداد تطيح بقاتل شمالي العاصمة

2021/08/12 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

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تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب إجرام الزهور من القاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤/ارهاب عن قضية خطف ومساومة ذوي المخطوف وقتله في عام ٢٠٠٦ في منطقة الراشدية شمال العاصمة بغداد.

وقال بيان لمكافحة اجرام بغداد، تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام الحرية القت القبض على متهم قام بابتزاز فتاة الكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تدفع له مبالغ مالية، حيث أن عملية القبض تمت بعد أن استنجدت الفتاة وادعت تعرضها للابتزاز الالكتروني من قبل المتهم الذي تعرفت عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح، انه "بعد جهد كبير ومميز تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم، وتم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٢ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

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