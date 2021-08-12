الدولار يسجل ارتفاعاً في الصيرفات مع بدء تعاملات بورصة العراق - عاجل

2021/08/12 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

سجلت أسعار الدولار في الصيرفات مع بدء تعاملات البورصة، اليوم الخميس، ارتفاعاً مقابل الدينار العراقي.

وجاء سعر بيع الدولار فئة 100$ مقابل 148.500د.

فيما جاء سعر شراء الدولار فئة 100$ مقابل 147.500د.

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