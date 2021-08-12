حرب استهداف أبراج نقل الطاقة تنتقل إلى كربلاء

2021/08/12 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، استهداف برجين لنقل الطاقة في كربلاء المقدسة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "خطوط نقل الطاقة الكهربائية تعرضت هذا اليوم الخميس، الى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر برجين لنقل الطاقة في محافظة كربلاء المقدسة "، مبينة أن "الهجمة الارهابية تضمنت استهداف البرجين المرقمين ( 50-51 ) لخطي ( مسيب - شمال كربلاء ) و (مسيب - شرق كربلاء ) مما ادى الى سقوطهما وخروج خطوط نقل الطاقة عن الخدمة".وأضاف البيان، أن "ما تمر به خرج من طور الظروف الاستثنائية الطارئة وتحول الى حرب معلنة ضدها بكافة تفصيلاتها وهجماتها النوعية"، مشيرة إلى أن "المواطن سيستمر بدفع الاثمان الباهظة لتلك الحرب خاصة وسط وضع جائحة كورونا وحرارة موسم الصيف اللاهب".وطالبت الوزارة، بحسب البيان، الجهات المختصة بـ"اتخاذ التدابير والاجراءات القصوى لحل هذا الوضع الشائك"، موضحة ان "الوزارة استنفذت فيه اغلب امكانياتها المادية ومواردها البشرية فهي ستستمر بتقديم كل ما تملك خدمة للوطن".

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