غدا .. اكثر من 40 رحلة داخلية وخارجية للخطوط الجوية العراقية

2021/08/12 | 10:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية عن تسييرها اكثر من 40 رحلة داخلية وخارجية يوم غد الجمعة ، الثالث عشر من آب ، من والى مطارات البلاد./انتهى3

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