2021/08/12 | 10:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل الإطاحة بمجرم قتل مواطناً قبل 15 عاماً شمالي بغداد المركز الخبري الوطني.

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