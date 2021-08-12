إصابات كورونا المؤكدة في المكسيك تتجاوز 3 ملايين

2021/08/12 | 10:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 22711 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من ثلاثة ملايين.وسجلت المكسيك أيضا 727 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 246203 حالات.وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في المكسيك ثلاثة ملايين و20596.وتعد الدولة الأكثر عالميا من ناحية عدد الإصابات […]

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