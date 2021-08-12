احتجاجات في لبنان إثر رفع الدعم عن المحروقات.. وعون يستدعي حاكم المصرف المركزي

2021/08/12 | 11:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجر نبأ قرار المصرف المركزي اللبناني برفع الدعم عن المحروقات موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما عمد محتجون إلى قطع الطرقات تعبيراً عن رفضهم للخطوة.

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