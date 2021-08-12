"متهم بارتكاب اعتداء في بوينوس ايرس".. الأرجنتين تدين تعيين وزير إيراني

2021/08/12 | 11:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت الحكومة الأرجنتينية الأربعاء قرار الحكومة الإيرانية تعيين أحمد وحيدي وزيرا للداخلية، كونه أحد المتهمين في تنفيذ اعتداء بقنبلة ضد مركز يهودي في بوينس آيرس أوقع 85 قتيلا في 1994.

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