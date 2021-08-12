نصيف تكشف عن قيام جهات بتشكيل شركة النفط الوطنية (سراً)

2021/08/12 | 11:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعطاء الشركات الرابحة للنائب الأول والمدير التنفيذي، والشركات الخاسرة والجامدة اعطيت لوكيل الوزارة لشؤون الاستخراج.

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