تقرير لـ”عراق 24″: ارتفاع أسعار السندويتشات.. والعراقيون قد يتحولون إلى “نباتيين”

2021/08/12 | 11:10 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تناول تقرير لتلفزيون عراق 24، ملف تأثير التضخم وارتفاع اسعار المواد الغذائية واللحوم التي أثرت بشكل متسلسل على أسعار الأكلات الجاهزة في المطاعم وبالتالي الشرائح الفقيرة التي بدأت تغض النظر عن اللحوم والدجاج، ماينذر بتحول العديد من العراقيين إلى نباتيين لأسباب مالية واقتصادية.

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