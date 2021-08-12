2021/08/12 | 11:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، اليوم الخميس، رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الجمعة.وبحسب الجدول أدناه فإن عدد الرحلات بلغ 46 رحلة، توزعت بين داخلية وخارجية، إذ بلغ عدد الرحلات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الجمعة المركز الخبري الوطني.

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