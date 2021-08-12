2021/08/12 | 11:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ارتفع سعر خام البصرة الخفيف إلى 72.47 دولاراً للبرميل اليوم الخميس، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط عالميا ليسجل أعلى الأسعار في منظمة أوبك.

وقالت وكالة رويترز إن سعر البرميل من خام البصرة ارتفع بمقدار 94 سنتا وبنسبة تغيير بلغت 1.31%، كما ارتفع أيضا خام البصرة الثقيل إلى 66.76 دولاراً للبرميل بمقدار 1.26 دولار وبنسبة تغيير بلغت 1.92%.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خام البصرة يسجل اعلى الاسعار بين نفوط اوبك) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خام البصرة يسجل اعلى الاسعار بين نفوط اوبك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).