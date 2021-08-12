'نفير امني' في بغداد.. الكشف عن مخطط لداعش بأستهداف هذه المناطق والتجمعات (وثيقة)

2021/08/12 | 12:19 - المصدر: NRT عربية

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دیجیتال میدیا إن أر تي

إقلیم کردستان العراق

السليمانية – القرية الألمانية.

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