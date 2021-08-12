وزير الخارجية يبحث مع وزير الشؤون الدينية الباكستاني التعاون الديني

2021/08/12 | 12:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادبحث العراق وباكستان، الخميس، التعاون في مجال السياحة الدينية.وقال المتحدّث الرسمي بإسم الوزارة، أحمدالصحاف، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، إن “وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى وزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري”.وأضاف الصحاف، أن “حسين بحث معه سُبل التعاون في مجال السياحة الدينية وتيسير منح سمات الدخول للزائرين وتشجيع السياحة الثقافية …

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