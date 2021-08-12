التعليم تعلن ضوابط انتقال الطلبة للسنة الدراسية المقبلة

2021/08/12 | 12:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، توقيت وضوابط انتقال الطلبة للسنة الدراسية 2022/2021.وقال المتحدث الرسمي للوزارة، حيدر العبودي، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، إن “الوزارة حددت الخامس عشر من آب الحالي موعدا لإطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بإجراءات انتقال الطلبة للدراستين الصباحية والمسائية في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية للسنة الدراسية 2022/2021”.وأضاف، …

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