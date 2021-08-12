2021/08/12 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف المنبئ الجوي، صادق عطية، عن توقعات الطقس لليوم الخميس حتى صباح يوم غد الجمعة.

وقال عطية، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن "صباح الخميس، تساقطت زخات امطار وعواصف رعدية مصحوبة برياح هابطة مثيرة للغبار في مناطق واسعة من نينوى اضافة لدهوك".

وأضاف: "كذلك تتواجد سحبا ممطرة خفيفة في مناطق من اربيل وشمال صلاح الدين، وسحبا متفرقة في مناطق وسط البلاد والفرات الاوسط والجنوب"، مؤكداً ان "هذه الامطار والسحب ستستمر اليوم لغاية صباح الجمعة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرّ وغيث رعدي يوم الخميس.. تعرّف على مواقع زخات المطر في العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرّ وغيث رعدي يوم الخميس.. تعرّف على مواقع زخات المطر في العراق - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).