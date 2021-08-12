النجف تطلق حملة

2021/08/12 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجف الاشرف

اطلقت محافظة النجف الاشرف، اليوم الخميس، حملة "عبير" لرفع التجاوزات من الاراضي التابعة للدولة.

وقال بيان لبلدية النجف، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الحملة لا تشمل المناطق السكنية المشيدة سابقا، مبينا، ان الحملة "تنفيذاً لأوامر رئيس الوزراء وبناءاً على توجيهات المحافظ لبلدية النجف الاشرف".

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