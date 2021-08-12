السجن 15 سنة لمدان بارتكاب الدگة العشائرية في ميسان

2021/08/12 | 12:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أصدرت محكمة جنايات ميسان ، حكماً بالسجن لمدة (١٥) سنة بحق مدان بارتكابالدگة العشائرية لدار أحد المواطنين في محافظة ميسان.وذكر مجلس القضاء الأعلى ، أن "المدان قام بإطلاق العيارات النارية على دار أحد المواطنين بدوافع إرهابية ما الحق الضرر بدار المشتكي وإصابة طفل كان يتواجد بالقرب من الحادث" ، مبينا أن " المتهم تم الحكم عليه وفق المادة (المادة الثانية/١/وبدلالة المادة الرابعة/١) من قانون مكافحة الإرهاب"./انتهى5

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