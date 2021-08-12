برهم صالح للسفير الفرنسي : المنطقة بحاجة الى الحوار لنزع فتيل الازمات

2021/08/12 | 12:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أهمية تطوير العلاقات مع فرنسا والاتحاد الأوروبي عبر التفاهمات المبرمة وتعزيزها في مختلف القطاعات، ومواصلة الجهد الدولي لمحاربة الإرهاب.واشار صالح ، خلال لقائه اليوم الخميس، السفير الفرنسي لدى العراق برونو أوبير ، إلى أن المنطقة بحاجة إلى الحوار والتلاقي لنزع فتيل الأزمات، وضرورة التعاضد الدولي والإقليمي في تخفيف توتراتها وتحقيق الاستقرار، وتعزيز الترابطات الاقتصادية والثقافية.وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، مؤكدين اهمية وعمق العلاقات العراقية الفرنسية المتنامية ، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، الى جانب قضايا المنطقة./انتهى5

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