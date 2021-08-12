الأنواء الجوية: أربع محافظات تسجل نصف درجة الغليان غدا

2021/08/12 | 12:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة.وقالت الهيئة في بيان، إن “الطقس ليوم غد الجمعة سيكون صحواً حاراً ولا تغير في درجات الحرارة”، لافتة الى أن “المحافظات البصرة وميسان والناصرية والمثنى ستسجل درجات حرارة تصل الى 50 درجة مئوية”.وأوضحت، أن “الطقس ليومي السبت والاحد المقبلين سيكون […]

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