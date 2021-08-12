لعشاق الجبن.. إليك فوائده ومضاره على صحتك

2021/08/12 | 12:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت من كبار المعجبين بالجبن، فأنت تعلم أنه يأتي مع إيجابيات وسلبيات.يمكن أن تكون الأجبان مصدرًا للبروتين والكالسيوم وفيتامين B12، لكنه أيضًا من أكبر مصادر الدهون المشبعة في النظام الغذائي الأمريكي.إذا ما هي أفضل أنواع الجبن لنظامك الغذائي؟

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