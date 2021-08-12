الرشيد يعلن شمول حالات من الموظفين المستلفين بالاحالة الى التقاعد

2021/08/12 | 12:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قرر مصرف الرشيد اليوم الخميس شمول شرائح جديدة من الموظفين لغرض ترويج معاملاتهم التقاعدية.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان إنه تم شمول حالات من الموظفين المستلفين لغرض ترويج معاملاتهم التقاعدية مثل الموظفين المحالين على التقاعد بناءً على طلب الموظف بالإضافة إلى الموظف المحال على التقاعد لأسباب صحية فضلا عن الاستقالة خارج إرادة الموظف وكانت لديه خدمة لا تقل عن (25) سنة.

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