عضو برلمان في فيينا يعلق على جريمة شهيد الواجب

2021/08/12 | 12:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "لله درك يا عراق".مشيرا الى، التساؤلات التي تطرح حول الاموال العراقية والميزانيات الضخمة أين تهدر؟".

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