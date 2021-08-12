2021/08/12 | 12:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحقيق كربلاء تحيل قاتل عبير الخفاجي على محكمة الجنايات لمحاكمته المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحقيق كربلاء تحيل قاتل عبير الخفاجي على محكمة الجنايات لمحاكمته) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحقيق كربلاء تحيل قاتل عبير الخفاجي على محكمة الجنايات لمحاكمته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).