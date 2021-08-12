2021/08/12 | 12:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال تفجير عبوة ناسفة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، عن توقف الخط الناقل توليد سامراء ـ جنوب تكريت نتيجة تعرّضه إلى "عمل تخريبي".

وقال إعلام الشركة في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "بتاريخ 12 آب/أغسطس فجرًا حدث توقف على خط توليد سامراء - جنوب تكريت جهد 132ك.ف نتيجة تعرضه إلى عمل تخريبي جبان من خلال تفجير عبوة ناسفة أدت إلى سقوط البرج المرقم (68) وتضرر البرج المرقم (67) وحدوث تقطع في الأسلاك بين منطقتي العباسية ومكيشيفة في محافظة صلاح الدين، مما أدى إلى خروج الخط عن الخدمة".

وأضاف البيان أن "كوادر الشركة قد عملت على نفس الخط وأنجزت أعمال نصب البرج المرقم (54) من خلال عمل متواصل استمر، وتم استهدافه وخرج عن الخدمة مرة أخرى خلال أسبوع واحد".

اقرأ/ي أيضًا:

هجوم جديد..



الكهرباء تقدم إحصائية بعدد الأبراج الكهربائية المفجرة

خطوط نقل الطاقة في كربلاء تتعرض إلى هجمة بـ"عبوات ناسفة"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف جديد يخرج أبراج لنقل الطاقة في سامراء عن الخدمة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف جديد يخرج أبراج لنقل الطاقة في سامراء عن الخدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).