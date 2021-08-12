2021/08/12 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_أربيل

لجئت الحكومة المحلية في مدينة أربيل لحفر الآبار الارتوازية من آجل مواجهة النقص الحاصل في المياه، حيث تعاني المدينة من انقطاع الماء في أغلب الأوقات ونقص التجهيز.

وتظاهر العشرات من المواطنين اليوم وقطعوا شارع 100 الرئيسي في أربيل، احتجاجا على نقص المياه، وانقطعها لأسبوع كامل في عدد من الأحياء، فيما قامت محافظة أربيل وحسب ما أعلن عنه القائممقام نبز عبد الحميد بحفر بئر بالتعاون مع الهلال الأحمر الأماراتي، وتعهد بافتتاح بئر آخر في منطقة باداوه خلاال 48 ساعة القادمة لتجاوز مشكلة المياه في تلك المنطقة.

وانتقد عضو برلمان إقليم كردستان مسلم عبد الله لجوء الحكومة لمثل هكذا خطوات في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا كان عليها أن تحضر للأزمة قبل وقوعها.

واضاف خلال حديثه لوكالة (بغداد اليوم) أن "أربيل عاشت صيفا صعبا، نتيجة عدم الإعداد لأزمة المياه من قبل حكومة الإقليم والحكومة المحلية، والتحجج بأشياء واهية، دون الاكتراث لمعاناة المواطنين وحاجتهم للمياه، في ظل ارتفاع درجات الحرارة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل تلجأ لحفر الآبار لسد نقص المياه.. تظاهرات وغضب شعبي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل تلجأ لحفر الآبار لسد نقص المياه.. تظاهرات وغضب شعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).