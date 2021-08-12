بالصور .. فرش محيط العتبة العلوية المقدسة بالسجاد الاحمر استعدادا لاحياء مراسم العاشر من محرم

2021/08/12 | 13:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/بادرت الكوادر العاملة في قسم الشؤون الخدمية في العتبة العلوية المقدسة بفرش المحيط الخارجي للصحن الحيدري بالسجاد الاحمر استعدادا لاحياء مراسم العاشر من محرم ./انتهى.

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