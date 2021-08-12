نائب : صراع سياسي في بلدية ومحافظة كربلاء للاستحواذ على المنصب الخدمي الاهم

2021/08/12 | 13:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعـا النائب عن محافظة كربلاء المقدسة من كتلة تحالف الفتح حامد الموسوي ، محافظ كربلاء الى عدم السماح للاحزاب بالاستحواذ على منصب ادارة بلدية كربلاء ، والمضي قُدماً وعاجلاً باختيار مدير جدير للمنصب الخدمي الاهم ، يعمل على تنفيذ خارطة سلفه المهندس الراحل عبير الخفاجي في إكمال مسيرة اعمار كربلاء .واشار الموسوي ،في بيان صحفي ، الى ترشح معلومات عن صراع سياسي بدأ في كواليس محافظة وبلدية كربلاء من أجل الاستحواذ والسيطرة على هذا المنصب ، رغم ان دماء الشهيد لم تجف بعد .واضاف أن " الكربلائيين لن يسكتوا عن تسليم هذا المنصب لقادم حزبي محسوب على جهات سياسية مرفوضة "، مبينا ان " سر نجاح الحملة العمرانية في محافظة كربلاء هو استقلالية الكثير من مدراءها المحليين "، مؤكدا ان " الراحل عبير كان مستقلاً شجاعاً ميدانياً حريصاً على إعمار كربلاء واظهارها باجمل صورة تليق بها "./انتهى5

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