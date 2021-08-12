أتلتيكو مدريد يمدد عقد نجم دفاعه

2021/08/12 | 13:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وقع ستيفان سافيتش مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني، على عقد جديد مع الفريق المتوج ببطولة الليغا في بلاده الموسم الماضي، حيث وافق على البقاء في العاصمة الإسبانية حتى يونيو عام 2024.وقضى سافيتش مدافع منتخب “الماتادور” المواسم الستة الماضية في أتلتيكو مدريد، حيث لعب صاحب الـ30 عاما دورا هاما في تتويج فريقه بالدوري الإسباني الموسم […]

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