2021/08/12 | 13:32 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء يقرر تشكيل لجنة من 7 جهات لرصد المخالفات في مواقع التواصل الاجتماعي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/12 | 13:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يقرر تشكيل لجنة من 7 جهات لرصد المخالفات في مواقع التواصل الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يقرر تشكيل لجنة من 7 جهات لرصد المخالفات في مواقع التواصل الاجتماعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).