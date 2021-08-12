الرشيد: شمول شرائح جديدة من الموظفين لغرض ترويج معاملاتهم التقاعدية

2021/08/12 | 13:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قرر مصرف الرشيد، الخميس، شمول شرائح جديدة من الموظفين لغرض ترويج معاملاتهم التقاعدية.

واوضح المكتب الاعلامي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم شمول الحالات المذكوره ادناه:

الموظفين المحالين الى التقاعد بناء على طلب الموظف

الموظف المحال الى التقاعد لاسباب صحية

الاستقالة خارج ارادة الموظف وكانت لديه خدمة لاتقل عن (٢٥) سنة".

وأضاف أن " القرار يشمل موظفي المصرف وكذلك موظفي دوائر الدولة من المستلفين".

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