حركة طالبان تسيطر على مدينة غزنة الاستراتيجية وتقترب من كابول

2021/08/12 | 13:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكان في بول الخمري يحيطون بمقاتل من طالبان في 11 آب/أغطس 2021 بعد سيطرة الحركة على المدينة، وهي عاصمة ولاية بغلان وتقع على بعد مئتي كيلومتر من كابول © كابول (أ ف ب) – سيطرت حركة طالبان الخميس على مدينة غزنة الاستراتيجية، الواقعة على بعد 150 كلم في جنوب غرب كابول، لتقترب بذلك أكثر […]

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