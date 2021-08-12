الأرجنتين تندّد بتسمية وزير إيراني تتهمه بالتورط في اعتداء في بوينوس ايرس

2021/08/12 | 13:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد وحيدي (يمين) عندما كان وزيرا للدفاع إلى جانب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في طهران بتاريخ 1 أيلول/سبتمبر 2012 © ا ف ب/ارشيف عطا كيناري بوينوس ايرس (أ ف ب) – ندّدت الحكومة الأرجنتينية الأربعاء بقرار تسمية أحمد وحيدي، أحد المتهمين في تفجير استهدف مركزا يهوديا في بوينوس أيرس في 1994، وزيرا […]

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